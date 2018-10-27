القبض على مسؤول المحكمة السابق في فضيحة إساءة استخدام النفوذ

Photo : YONHAP News

ألقي القبض على أحد كبار القضاة السابقين صباح اليوم السبت، لدوره المزعوم في فضيحة إساءة استخدام الحقوق القضائية، التي ارتكبت في ظل إدارة الرئيسة السابقة بارك كون هيه.وقد أصدرت محكمة سيول المركزية مذكرة اعتقال بحق ليم جونغ هون، نائب رئيس إدارة المحكمة الوطنية، قائلة إن معظم التهم الموجهة إليه قد تم الاعتراف بها.وقالت المحكمة إن ليم يمثل خطر تدمير الأدلة، نظرًا لمكانته والدور الذي لعبه في تلك الفضيحة.ومع إلقاء القبض عليه، من المتوقع أن يتسارع التحقيق الجاري ويستهدف المزيد من كبار الشخصيات، بما في ذلك الرئيس السابق للمحكمة العليا يانغ سونغ تيه.ويعتقد المحققون أن ليم تورط في معظم مزاعم التدخل في المحاكمات، مقابل الحصول على خدمات من إدارة بارك كون هيه، ومراقبة القضاء، وإساءة استخدام الأموال، خلال خدمته في إدارة المحكمة الوطنية بين عامي 2012 و2017.