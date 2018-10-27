افتتاح مطار سايبان الدولي يوم الأحد للمغادرين فقط

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قالت صحيفة محلية في جزيرة سايبان إن مطار سايبان الدولي سيتم افتتاحه غدًا الأحد ولكن للركاب المغادرين فقط.ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لهيئة الموانئ قوله إنهم قرروا افتتاح المطار للسياح والركاب الذين يريدون مغادرة الجزيرة، بعد الإعصار الذي ضربها.كما قال إن المطار سيعاد افتتاحه على الأرجح بعد أسبوع، مضيفًا أن الرحلات القادمة قد تم إغلاقها حتى إشعار آخر.كما قال إن المطار مفتوح أمام طائرات المساعدات الإنسانية فقط.وأضاف أن المطار قد أصيب بأضرار بالغة بسبب إعصار يوتو العنيف، وأن طاقة المطار لم يتم استعادتها بصورة كاملة، كما عانى مبنى المطار من الفيضانات بالإضافة إلى الأضرار الهيكلية التي أصابته.