الطائرات العسكرية تصل إلى سايبان لنقل السياح الكوريين الجنوبيين

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وصلت طائرة النقل العسكرية الكورية الجنوبية إلى جزيرة سايبان، للمساعدة في إعادة مئات السياح الكوريين الجنوبيين، الذين تقطعت بهم السبل على الجزيرة الواقعة في غرب المحيط الهادي، والتي ضربها الإعصار.وقد غادرت الطائرة مطار كيم هاي الدولي صباح اليوم السبت، ووصلت إلى الجزيرة ظهر اليوم.وسوف تنقل الطائرة على متنها 1800 من الكوريين الجنوبيين إلى جزيرة غوام القريبة، حيث سيعودون إلى البلاد على متن طائرات الركاب الكورية الجنوبية.وسوف تتوجه الطائرة إلى جزيرة غوام مرتين، وسيتم إعطاء الأولوية للمسنين والمرضى والرضع والحوامل.وبالنظر إلى أن الطائرة لا تتسع إلا لمائة شخص فقط، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم نقل جميع السياح جوًّا إلى غوام.وقال مسؤول حكومي إنه سيتم إرسال المزيد من الطائرات إذا لزم الأمر.ومن بين ألفين من الكوريين المقيمين في الجزيرة، تم الإبلاغ عن إصابة واحدة بسيطة.