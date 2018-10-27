وزيرة الخارجية: على الحكومة احترام حكم المحكمة في تعويضات الحرب

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قالت وزيرة الخارجية كانغ كيونغ هوا، إن الحكومة سوف تحترم حكم المحكمة العليا الذي يتوقع صدوره يوم الثلاثاء المقبل، بشأن قضية تعويض ضحايا العمل بالسخرة لدى اليابانيين في زمن الحرب.وخلال المراجعة البرلمانية التي عقدت للوزيرة أمس الجمعة، قالت كانغ إنها تعتقد أن القضاء سوف يتخذ القرار وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها.وقد كانت الوزيرة تجيب عن سؤال عما إذا كان ضحايا العمل بالسخرة لديهم الحق للتقدم بطلبات التعويض الفردية.كما علقت الوزيرة أيضًا على البيان المثير للجدل الذي نقلته وزارة الخارجية في عهد الإدارة السابقة إلى المحكمة في أواخر عام 2016، قائلة إنه أمر مؤسف.ووعدت بإجراء تحقيق داخلي في الوزارة حول هذه المسألة.وفي رأيه المقدم إلى المحكمة في عام 2016، لم تعترض وزارة الخارجية في ظل الرئيسة السابقة على موقف الحكومة اليابانية، من أن قضية التعويضات قد تم حلها من خلال المعاهدة الثنائية لعام 1965.وكان هذا في وقت قريب من توقع الاتفاق المثير للجدل حول تسوية قضية الاسترقاق الجنسي.