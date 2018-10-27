الولايات المتحدة تحث الدول على منع بيع النفط المكرر إلى كوريا الشمالية

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دعت وزارة الخارجية الأمريكية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إنهاء جميع مبيعات النفط المكرر فورًا إلى كوريا الشمالية.وأصدرت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناويرت هذه الدعوة في بيان أمس الجمعة، ورحبت فيه بقرار لجنة العقوبات في الأمم المتحدة بالمنع من دخول الموانئ لثلاث سفن يشتبه في قيامها بأنشطة غير مشروعة مع الشمال.وقالت المتحدثة إن واردات كوريا الشمالية من النفط المكرر قد خرقت إلى حد كبير سقف العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة.ودعت اللجنة إلى الاعتراف رسميًّا بهذا الخرق، وأكدت أن الولايات المتحدة سوف تعاقب أي فرد أو منظمة تساعد الشمال في أنشطته غير القانونية.وأضافت أن الولايات المتحدة نشرت طائرات وسفن سطحية لاكتشاف الأنشطة البحرية غير المشروعة وإيقافها.