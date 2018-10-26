ترامب يؤكد أنه لن يتسرع في المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه لا يهم كم من الوقت سيستغرق حل القضية النووية لكوريا الشمالية طالما لن تجري بيونغ يانغ المزيد من التجارب النووية.جاء ذلك خلال تجمع لمؤيديه عقد أول من أمس السبت في ولاية "إلينوي" استعدادا لانتخابات التجديد النصفي، حيث كرر "ترامب" تأكيده على أنه لن يتسرع في المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية.وأشار "ترامب" إلى أنه أحرز تقدما خلال أربعة أشهر فقط في حل قضايا كوريا الشمالية التي لم يتمكن الرؤساء من قبله من حلها خلال السبعين عاما الماضية، رافضا الانتقادات الموجهة إليه التي تدعى أنه لا يتحرك بسرعة كافية لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وأكد "ترامب" على علاقاته الجيدة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وقال إن الأمور تسير على ما يرام.كما قال إن كوريا الشمالية ستتمتع باقتصاد مشرق إذا قامت بنزع أسلحتها النووية، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية تقع في موقع جغرافي جيد بين الصين وروسيا وكوريا الجنوبية.