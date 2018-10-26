بدء تنفيذ إعلان بيونغ يانغ المشترك بين الكوريتين اليوم

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نشرت الجريدة الحكومية اليوم الاثنين إعلان بيونغ يانغ المشترك الذي صدر في ختام الجولة الثالثة من محادثات القمة بين الكوريتين في شهر سبتمبر الماضي.وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد وافقت على إعلان بيونغ يانغ في اجتماع لمجلس الوزراء عقد يوم الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.وقالت الحريدة الحكومية إن المشروعات التي سيتم تنفيذها بموجب إعلان بيونغ يانغ لن تتسبب في تكبد الحكومة أو الشعب لإعباء مالية كبيرة، بل سيمكن تنفيذها في حدود الميزانية التي سيوافق عليها البرلمان.وبذلك يكون إعلان بيونغ يانغ قد دخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الحكومية.ومن المنتظر أيضا أن يتم نشر الاتفاق العسكري بين الكوريتين في الجريدة الحكومية في غضون هذا الأسبوع، حيث بدأ تنفيذ هذا الاتفاق في الجولة العاشرة للمباحثات العسكرية على مستوى جنرال بين الكوريتين التي عقدت يوم الجمعة الماضي.