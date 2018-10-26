الرئيس مون جيه إين يلقي خطابا أمام البرلمان حول ميزانية العام القادم

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من المقرر أن يلقي الرئيس الكوري "مون جيه إين" خطابا أمام البرلمان يوم الخميس القادم حول الميزانية الحكومية للعام القادم.ومن المتوقع أن يقدم الرئيس "مون" في خطابه شرحا حول ما تم الاتفاق عليه في الجولات الثلاث من محادثات القمة بين الكوريتين التي عقدت هذا العام، وأن يطالب البرلمان بالمصادقة على بيان "بان مون جوم"، والميزانية اللازمة لتنفيذ ما ينص عليه البيان.ومن المتوقع أيضا أن يطلب الرئيس "مون" في خطابه من الأحزاب السياسية المصادقة على مشروعات القوانين الخاصة بالإصلاحات ومعيشة الشعب.وكان الرئيس "مون" قد ألقى خطابا مماثلا أمام البرلمان في العام الماضي.