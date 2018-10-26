الحكومة الكورية تنشيء صندوقا ماليا لاستقرار السوق المالية

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قررت الحكومة الكورية إنشاء صندوق مالي تتجاوز قيمته 500 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 440 مليون دولار، ضمن جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق المالية المحلية.جاء هذا القرار في اجتماع للجنة الخدمات المالية عقد اليوم الاثنين، حيث تبادل المشاركون الآراء حول سبل تحقيق الاستقرار في السوق المالية التي ظلت تعاني في الآونة الأخيرة من صعوبات بسبب هبوط الأسهم وهروب الاستثمارات الأجنبية من سوق الأسهم الكورية.وقال "كيم يونغ بوم" نائب رئيس لجنة الخدمات المالية إن اللجنة ستقوم بتوسيع حجم صندوق مالي خاص بإحياء سوق "كوسداك" للشركات التكنولوجية من القيمة المخططة لهذا العام وهي 200 مليار وون إلى 300 مليار وون، وأنها ستستثمر في الشركات التكنولوجية المقومة بأقل من قيمتها والمدرجة في سوق "كوسداك" بدءا من أوائل شهر نوفمبر.وأضاف أن اللجنة ستقوم بتشكيل صندوق مالي تتجاوز قيمته 200 مليار وون للاستثمار في سوقي "كوسبي" و"كوسداك" من أجل جلب الاستقرار لسوق البورصة الكورية.