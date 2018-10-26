سيول وواشنطن تبحثان القضايا المعلقة في شبه الجزيرة الكورية

Photo : YONHAP News

التقى الممثل الأمريكي الخاص بالسياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية "ستيفن بيغان" اليوم الاثنين بوزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا"، حيث عقد الجانبان لقاء مغلقا تم خلاله تبادل الآراء حول القضايا المعلقة في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك التطورات الأخيرة في قضية نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، والتعاون بين الكوريتين.كما أجرى "بيغان" مباحثات مع المبعوث النووي الكوري الجنوبي "لي دو هون" حيث عبر عن أمله في استئناف المفوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ في القريب العاجل، وتنفيذ نزع السلاح النووي بشكل نهائي وكامل وقابل للتحقق.وتبادل الجانبان الآراء حول القضايا المعلقة بين الكوريتين والولايات المتحدة، بما في ذلك المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ومشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين، ومشروع تحديث حضانات الأشجار في كوريا الشمالية.وفي أثناء إقامته في سيول التي تمتد حتى يوم الغد الثلاثاء، سيلتقى "بيغان" بعدد من مسؤولي الشؤون الدبلوماسية والأمنية في مكتب الرئاسة الكورية.