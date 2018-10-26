نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي يزور موسكو

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بدأ نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي "شين هونغ تشول" زيارة رسمية لروسيا أول من أمس السبت.وفي أثناء إقامته في موسكو، يشارك "شين"، المسؤول عن شؤون روسيا في وزارة خارجية كوريا الشمالية، في الفعاليات المقرر إجراؤها اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الـ200 على إنشاء معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية، كما سيعقد لقاء مع نظيره الروسي "إيغور مورغولوف"، حيث ينتظر أن يتم بحث القضايا المتعلقة بزيارة الزعيم الكوري الشمالي المرتقبة إلى روسيا.وكان "موغولوف" قد صرح لوسائل الإعلام الروسية بأنه يتم حاليا إجراء تنسيق بين روسيا وكوريا الشمالية بشأن زيارة "كيم" لروسيا ومحادثات القمة بينه وبين الرئيس "فلاديمير بوتين".وكانت رئيسة مجلس الشيوخ الروسي "فالينتينا ماتفيينكو" التي قامت بزيارة لبيونغ يانغ بمناسبة الذكرى السبعين على تأسيس حكومة في كوريا الشمالية، قد توقعت أن تتحقق زيارة الزعيم الكوري الشمالي لروسيا في غضون هذا العام.وقد وجه الرئيس الروسي الدعوة لـ"كيم" لحضور منتدى الاقتصاد الشرقي في فلاديفوستوك أو زيارة روسيا، وتم تسليم هذه الدعوة من خلال وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" الذي قام بزيارة لبيونغ يانغ في أواخر شهر مايو الماضي.