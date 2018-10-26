البرلمان يختتم تفتيشه على الهيئات الحكومية ويراجع موازنة الحكومة للعام القادم

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اختتم البرلمان الكوري اليوم الاثنين عمليات التفتيش على الهيئات الحكومية، التي أجرتها اللجان البرلمانية الدائمة الثلاثة عشرة خلال العشرين يوما الماضية.وسيراجع البرلمان مشروع الميزانية الحكومية للعام القادم بدءا من يوم الأول من شهر نوفمبر القادم الذي سيلقى فيه الرئيس الكوري "مون جيه إين" خطابا أمام البرلمان بشأن ميزانية الحكومة للعام القادم.وقد وافقت الحكومة على مشروع ميزانية العام القادم التي يبلغ حجمها 470 تريليون وون، أي ما يعادل حوالى 414 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9.7% مقارنة بالعام الماضي.ومن المتوقع أن تتم المصادقة على مشروع الميزانية الحكومية يوم الثلاثين من نوفمبر بعد مراجعته وتدقيقه.