كوريا الأولى من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث معدل الانتحار

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طبقا لإحصاءات صادرة عن وزارة الصحة والرفاهية ومؤسسة التأمين الصحي اليوم الاثنين، اتضح أن معدل الانتحار في كوريا الجنوبية يبلغ 25.8 شخص من بين كل 100 ألف شخص على أساس عام 2016، وهو ما يعد أعلى بكثير من متوسط معدل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 11.6 شخص.وتلت كوريا كل من لاتفيا ثم سلوفينيا ثم اليابان والمجروبلجيكا، بينما كان معدل الانتحار في تركيا الأقل من بين الدول الأعضاء، حيث بلغ 2.1 شخص من بين كل 100 ألف شخص.الجدير الذكر أن معدلات الانتحار في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد شهدت تراجعا منذ عام 1985، لكنها ارتفعت في كوريا الجنوبية منذ عام 2000، ثم شهدت انخفاضا تدريجيا منذ عام 2010 نتيجة لمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكورية لمنع حوادث الانتحار منذ عام 2008 عندما تعرضت البلاد للأزمة المالية العالمية وبالتالي زيادة معدل الانتحار.