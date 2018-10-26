تطبيق برنامج الغداء المجاني على جميع المدارس بدءا من عام 2021

من المقرر أن يتم تطبيق برنامج الغداء المجاني على جميع المدارس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثاونية في سيول اعتبارا من عام 2021.وقالت حكومة بلدية العاصمة سيول في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين إنها قررت توسيع برنامج الغداء المجاني المطبق حاليا على المدارس الابتدائية والمتوسطة ليشمل أيضا 320 مدرسة ثانوية موجودة في سيول اعتبارا من عام 2021.وضمن البرنامج الموسع النموذجي الذي سيتم تطبيقه العام القادم على 96 مدرسة ثانوية، سيستفيد 24 ألفا من طلبة الصف الثالث من هذه المدارس من برنامج الغداء المجاني، على أن يتوسع البرنامج ليغطي ما يزيد عن 930 ألفا من طلبة جميع مراحل المدارس التي يصل عددها إلى 1302 مدرسة اعتبارا من عام 2021.الجدير بالذكر أن حكومة بلدية العاصمة سيول قد بدأت تطبيق برنامج الغداء المجاني على طلبة المدارس في عام 2011.