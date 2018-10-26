الرئيس الكوري مون جيه إين يؤكد نيته لإنجاح عملية السلام

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إنه يمكن للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" زيارة جبل "هالا" في جزيرة "جيجو" إذا تحققت زيارته لسيول، مؤكدا عزمه إنجاح عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.جاء هذا التصريح خلال تسلقه جبل "بوك آك" خلف مكتب الرئاسة الكورية مع مساعديه ومراسلي وسائل الإعلام في المكتب أمس الأحد، ردا على سؤال حول ما الذي سيريه للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون في أثناء زيارته لكوريا الجنوبية.وأضاف أن هناك مهاما كثيرة يجب تنفيذها لإنجاح عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا على ضرورة بذل جهود مشتركة بين كوريا الجنوبية وكل من كوريا الشمالية والولايات المتحدة لتحقيق ذلك الغرض.وفيما يخص الوضع الحالي للاقتصاد الكوري، أكد الرئيس "مون" على أهمية بذل الجهود الرامية إلى تحقيق نتائج جيدة لسياسات النمو المبني على زيادة الدخل والنمو الابتكاري والاقتصاد العادل.