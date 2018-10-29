مؤشر البورصة الكورية يهبط لأقل من 2000 نقطة للمرة الأولى منذ 22 شهرا

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هبط مؤشر أسعار الأسهم المركب في البورصة الكورية، "كوسبي"، اليوم الاثنين إلى أقل من مستوى 2000 نقطة للمرة الأولى منذ 22 شهرا.وخسر مؤشر "كوسبي" 31,1 نقطة اليوم، أي بنسبة 1,53%، ليغلق تعاملات اليوم عند 1996,05 نقطة.وكانت تلك هي الجلسة الخامسة على التوالي التي تنهي فيها البورصة الكورية تعاملاتها اليومية على انخفاض، رغم إعلان الحكومة أنها ستنشئ صندوقًا بقيمة 500 مليار وون لتحقيق الاستقرار في السوق المالية.كما تراجع مؤشر الشركات التكنولوجية "كوسداك" بمقدار 33,37 نقطة، أي بنسبة 5,03%، ليصل إلى 629,7 نقطة.وباع المستثمرون الأجانب بأكثر من 180 مليار وون من الأسهم، بينما باع الأفراد بأكثر من 300 مليار وون.وفي سوق الصرف الأجنبي، زادت قيمة العملة الكورية بمقدار 0,5 وون نقطة مقابل الدولار، ليصل سعرها اليوم إلى 1141,4 وون للدولار الواحد.