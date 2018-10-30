فريق التيكوندو الكوري الجنوبي يتوجه إلى كوريا الشمالية لتقديم عرض

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غادر وفد من اتحاد التيكوندو الكوري الجنوبي العاصمة سيول اليوم الثلاثاء متوجها إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ لتقديم عرض هناك.وسيصل الوفد الذى يضم 49 عضوا برئاسة رئيس الاتحاد "تشيه تشونغ وون" إلى بيونغ يانغ بعد ظهر اليوم عبر بكين، حيث يقضي خمسة أيام في كوريا الشمالية تلبية لدعوة من الاتحاد الدولي للتيكوندو في كوريا الشمالية. ويضم الوفد 22 عضوا وخمسة أجانب، بمن في ذلك الأمين العام للاتحاد "هوس رافاتي".وسوف يقدم الفريق عرضًا في قاعة التيكوندو في بيونغ يانغ غدا الأربعاء، كما سيشارك في تقديم عرض مع الفريق الكوري الشمالي يوم الجمعة.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ شهر أبريل الماضي التي يقدم فيها فريق التيكوندو الكوري الجنوبي عرضا في العاصمة الكورية الشمالية.