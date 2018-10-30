توقعات بعقد لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي والكوري الشمالي الأسبوع القادم

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من المتوقع أن يجتمع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" مع نظيره الكوري الشمالي في الولايات المتحدة الأسبوع القادم في أعقاب إجراء انتخابات التجديد النصفي الأمريكي. وكان الوزير "بومبيو" قد أعرب خلال مقابلة مع راديو صوت أمريكا يوم 19 أكتوبر عن أمله في أن يستقبل نظيره الكوري الشمالي في واشنطن خلال الفترة القصيرة المقبلة لمواصلة المناقشات حول نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وترتيب عقد القمة الثانية بين قائديْ البلدين.ومن ناحية أخرى، أوضح مصدر دبلوماسي كوري جنوبي على علم بتطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أمس الاثنين، أنه في الوقت الذي أدلى فيه بومبيو بتلك التصريحات، كان من المقرر إجراء المحادثات رفيعة المستوى بين واشنطن وبيونغ يانغ في أواخر أكتوبر، ولكن تم تأجيلها لبضعة أيام بسبب الانتخابات في الولايات المتحدة. وقال المصدر إن واشنطن وبيونغ يانغ توصلتا مؤخرا الى اتفاق مؤقت بعقد الاجتماع يوم الجمعة القادم، أي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ستُجرى يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن موقع انعقاد المباحثات قد يكون واشنطن أو نيويورك، وأنه من المرجح أن يكون اللقاء مع "كيم يونغ تشول"، أحد كبار مساعدي الزعيم الكوري الشمالي، حيث التقى الاثنان في نيويورك في شهر مايو الماضي لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قمة سنغافوره التي عقدت في شهر يونيو.