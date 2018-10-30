كبير مساعدي الرئيس الكوري يلتقي بالمبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية

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التقى "إيم جونغ صوك" كبير مساعدي الرئيس الكوري الجنوبي بالمبعوث الأمريكي المسؤول عن السياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية "ستيفن بيغان" في سيول أمس، حيث تم بحث التعاون بين البلديْن الحليفين من أجل تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وقال المكتب الرئاسي الكوري فى مؤتمر صحفي إن "إيم" اجتمع مع "بيغان" فى المكتب الرئاسي بعد ظهر أمس الاثنين، وخلال الاجتماع، طلب "إيم" من المسؤول الأمريكي أن يقود مباحثات الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بنجاح، بينما طلب المسؤول الأمريكي من المسؤول الكوري دعم سيول في هذه المباحثات.وقال المكتب الرئاسي إن الجانبين أجريا مناقشات معمّقة بشأن الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية والتطورات ذات الصلة بعقد القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وأوضح المكتب الرئاسي الكوري أن الاجتماع جاء بناء على طلب من واشنطن بترتيب لقاء بين المبعوث الأمريكي مع كبير مساعدي الرئيس. ومن المنتظر أيضا أن يلتقي "بيغان" مع مستشار الأمن القومي الكوري "جونغ أوي يونغ" بعد ظهر اليوم الثلاثاء في المكتب الرئاسي.