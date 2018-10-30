مباحثات بين وزيري الخارجية الكوري والأمريكي حول كوريا الشمالية وإيران

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ناقشت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" سبل تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وعدد من القضايا العالقة الأخرى.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن "كانغ" أكدت في المباحثات الهاتفية التي أجريت مساء أمس الاثنين على ضرورة تحسين العلاقات بين الكوريتين، على أساس التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. كما طالبت الوزيرة "كانغ" الولايات المتحدة بأن تتحلى بأقصى حد من المرونة في السماح بإعفاء كوريا الجنوبية من العقوبات الأمريكية على إيران.من جانبه قال "بومبيو" إنه سيأخذ طلب سيول بعين الاعتبار، كما سيواصل التعاون عن كثب مع الوزيرة "كانغ".وأضافت وزارة الخارجية الكورية أن "بومبيو" شرح للوزير "كانغ" أيضا التطورات الأخيرة بالنسبة للمحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وأكد على ضرورة أن تواصل الحليفتان سيول وواشنطن التعاون الوثيق بشأن القضايا الكورية الشمالية.