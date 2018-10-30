تراجع مؤشر ثقة الشركات الكورية إلى أقل مستوى خلال عامين في أكتوبر

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تراجع مؤشر معنويات الشركات الكورية الجنوبية في شهر أكتوبر الجاري إلى أقل مستوى له منذ قرابة عاميْن، حيث أثرت الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين على الشركات الكورية التي تعمل في قطاع التصدير.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن مؤشر استطلاع الأعمال لشهر أكتوبر لجميع الصناعات قد بلغ 73 نقطة، بانخفاض قدره نقطتان مقارنة بالشهر السابق، وهو أيضا أقل مستوى يسجله المؤشر منذ شهر ديسمبر من عام 2016.وأوضح التقرير أن المؤشر ظل يهبط منذ شهر مايو الماضي عندما سجل 81 نقطة، ثم ارتفع قليلا في سبتمبر، لكنه عاد لينخفض مجددا هذا الشهر.وقال التقرير إن مؤشر استطلاع الأعمال للشركات المصنعة انخفض بنقطتين على أساس شهري ليصل إلى 71 نقطة في أكتوبر، وهو أيضا أقل مستوى له منذ عامين.وتراجع مؤشر الشركات المصدرة بخمس نقاط ليصل إلى 77 نقطة، مسجلا أقل مستوى منذ 22 شهرا، بينما ظل مؤشر الشركات غير المصنعة دون تغيير عند 76 نقطة.