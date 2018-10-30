لجنة الخدمات المالية تطلق خطة طوارئ لتحقيق استقرار السوق

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قال رئيس هيئة الخدمات المالية الكورية اليوم الثلاثاء إن الهيئة ستعيد النظر بعناية في خطة الطوارئ الموجودة من أجل جلب الاستقرار لسوق الأسهم، وأنها سوف تستعد لتنفيذها عند الضرورة.وأدلى "تشيه جونغ كو" رئيس لجنة الخدمات المالية بهذه التصريحات خلال اجتماع طارئ مع كبار مسؤولي اللجنة لمناقشة إجراءات التعامل مع الهبوط الأخير في البورصة.وأصدر "تشيه" توجيهاته للمسؤولين بإعداد الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار وترسيخ ثقة المستثمرين، وتحليل تحركات السوق المالية وتدفقات رأس المال العالمي.كما أصدر تعليماته إلى المسؤولين لبدء الاستثمار في مؤشر كوسداك الثانوي كما تم الإعلان عنه أمس.وبالإضافة إلى ذلك، دعا "تشيه" إلى الاستجابة الصارمة للممارسات غير المشروعة والبيع غير القانوني والتلاعب بالسوق.