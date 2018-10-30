سيول وواشنطن تعقدان محادثات الدفاع السنوية

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من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثاتهما الدفاعية السنوية غدًا الأربعاء، لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك نقل قيادة العمليات في زمن الحرب.وأوضحت وزارة الدفاع في سيول اليوم الثلاثاء أن الوزير "جونغ كيونغ دو" ونظيره الأمريكي "جيمس ماتيس" سيحضران الاجتماع الاستشاري الأمني الخمسين.وقالت الوزارة إن البلدين الحليفين سيناقشان نقل قيادة العمليات، والتدريبات العسكرية المشتركة، والتعاون الثنائي من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.ومن المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول تشكيل قيادة مشتركة للعمليات تحت قيادة سيول، لتحل محل القيادة المشتركة لقوات الحلفاء، في أعقاب نقل حق القيادة الذي سيكون "قائمًا على بعض الشروط".وضمن هذا التشكيل، سيراس القيادة جنرال كوري جنوبي بأربعة نجوم، وسيكون نائبه جنرال أمريكي بنفس الرتبة.ويشار إلى أن التشكيل الحالي يتولى قيادته جنرال أمريكي مع نائب كوري جنوبي برتبة جنرال.