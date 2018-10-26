زيادة طفيفة في عدد العمالة المؤقتة في عام 2018

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ارتفع عدد العمال المؤقتين في كوريا الجنوبية بشكل طفيف هذا العام مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع النسبة المئوية لهذه العمالة أيضًا، كما أظهرت البيانات الحكومية.وبلغ مجموع عدد العمال غير المنتظمين، أو العاملين بدوان جزئي، أو العمال الخارجيين؛ ما مجموعه 6.61 مليون عامل حتى شهر أغسطس 2018، بزيادة قدرها 36 ألفا مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغت نسبتهم من إجمالي عدد العمال في البلاد 33%.وأظهرت بيانات عام 2018 أن عدد الرجال في العمالة غير المنتظمة بلغ 2.93 مليون، أي بنسبة 44.4%، بينما بلغ عدد السيدات 3.67 مليون.وكان حوالي 47% من العمالة غير المنتظمة في سن الخمسين أو الستين.وبلغ متوسط الراتب الشهري للعمال المؤقتين 1.64 مليون وون، أي ما يعادل 1438 دولارا أمريكيا، بزيادة قدرها 75 ألف وون، أي 4.8%، مقارنة بالعم الماضي.