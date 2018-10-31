بدء إجراءات تشديد قواعد الحصول على قروض الرهن العقاري

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بدأ اليوم تنفيذ إجراءات تشديد الحصول على قروض الرهن العقاري في كوريا، حيث سيتوجب على البنوك التجارية المحلية تنفيذ فحص صارم على طلبات القروض العقارية ابتداء من اليوم الأربعاء.وقالت السلطات المالية الكورية إنه سيتوجب على البنوك بدءا من اليوم تطبيق ما يسمى بـ"مؤشر خدمة الدَين" على القروض الأسرية.ويذكر أن "مؤشر خدمة الدين" يقيس حجم المبلغ الذي يتوجب على المقترض دفعه في أصل وفوائد القرض بالتناسب مع دخله السنوي، ويعتبر هذا المؤشر أحد المقاييس التي يتم فحصها للحصول على قروض أسرية محفوفة بالمخاطر.وبناء على ذلك، تعتبر نسبة 70% أو أكثر، قرضا محفوفا بالمخاطر، وأكثر من 90% قرضا عالي المخاطر.وفي هذا السياق، سيتوجب على البنوك التجارية أن تحافظ على حجم القروض الخطرة في مستوى 15% بحد أقصى، والقروض عالية المخاطر في أقل من 10%.ومن ناحية أخرى، ستطبق البنوك الادخارية والمقرضون غير المصرفيين هذه القاعدة بدءا من اليوم الأربعاء على أساس تجريبي، قبل الالتزام بتنفيذها رسميا خلال النصف الأول من العام القادم.