النيابة تطالب بسجن المساعد الرئاسي السابق أو بيونغ أو 5 سنوات

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طالبت النيابة العامة بسجن "أو بيونغ أو" مساعد الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" 5 سنوات، بسبب ضلوعه في عمليات مراقبة غير قانونية للمسؤولين الحكوميين.وقدمت النيابة هذا الطلب أمس الثلاثاء خلال الجلسة الختامية في محاكمة "أو" التي عقدت في محكمة منطقة سيول المركزية، حيث قال ممثلو النيابة إن "أو" أساء استخدام سلطاته كمساعد رئاسي، ودمر النظام الأساسي للديمقراطية.ويذكر أن "أو" الذي شغل منصب كبير مساعدي الرئيسة السابقة في الفترة من 2015 إلى 2016، متهمٌ بتوجيه أوامر إلى هيئة المخابرات الوطنية بإجراء عمليات مراقبة غير قانونية لعدد من المسؤولين، بمن فيهم المفتش الرئاسي "لي صوك سو".ومن جانبه، قال "أو" في جلسة محاكمته إن اتهامات النيابة العامة لا أساس لها من الصحة. ومن المقرر صدور حكم في هذه القضية يوم السابع من ديسمبر القادم.