وسائل الإعلام الكورية الشمالية تحث كوريا الجنوبية على رفع العقوبات

Photo : KBS News

حثت وسائل الإعلام الكورية الشمالية حكومة كوريا الجنوبية على رفع عقوباتها الاقتصادية المفروضة على بيونغ يانغ، ودعت إلى إلغاء القوانين والإجراءات التي تعيق تحسين العلاقات بين الكوريتين.وقال تقرير نشره موقع "أوري مين جوك كيري" للدعاية الخارجية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، إنه من المهم إزالة تلك العقوبات بما يتماشى مع جهود الجانبين من أجل المصالحة والتعاون والسلام والتقدم. وأشار التقرير إلى ما يسمى بـ"إجراءات الـ24 من مايو" كمثال على تلك العقوبات، وادعى أن الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "لي ميونغ باك" وإدارته قد اختلقوا حادث غرق السفينة الحربية الكورية الجنوبية "تشون آن" في عام 2010 من أجل منع التبادلات بين الكوريتين وتصعيد التوتر المواجهة.ويذكر أنه تم فرض إجراءات 24 مايو في أعقاب قيام كوريا الشمالية بضرب السفينة العسكرية الكورية الجنوبية "تشون آن" بطوربيد، مما أسفر عن مقتل 46 بحارا.ومن ناحية أخرى، وجهت صحيفة "تونغ إيل شين بو" الحكومية الأسبوعية في كوريا الشمالية، دعوة مماثلة، حيث قالت إنه يتعين على كوريا الجنوبية إزالة القوانين والتدابير التي تعيق التبادلات والتعاون بين الكوريتين، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، من أجل المضي قدمًا نحو عصر المصالحة والسلام والتقدم.