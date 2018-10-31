1,3% انخفاضا في الناتج الصناعي الكوري في سبتمبر

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تراجع الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية في شهر سبتمبر الماضي نتيجة للانخفاض في قطاعي التصنيع والتعدين.وفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، انخفض إجمالي ناتج القطاع الصناعي بنسبة 1,3% في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر الأسبق.وانكمش الإنتاج في صناعات التعدين والصناعات التحويلية والغاز والكهرباء بنسبة 5% على أساس شهري أيضا، مسجلاً أكبر انخفاض منذ 19 شهرًا.وانخفضت مبيعات التجزئة، التي تعد مؤشرا اقتصاديا لمستويات الاستهلاك، بنسبة 2,2% على أساس شهري، وهو أيضا أكبر انخفاض منذ شهر ديسمبر من العام الماضي.من ناحية أخرى، انتعشت الاستثمارات في المنشآت خلال شهر سبتمبر، حيث نمت بنسبة 2,9% على أساس شهري، منهية بذلك موجة هبوط استمرت لمدة ستة أشهر.