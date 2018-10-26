الحكومة الكورية تعرب عن احترامها للحكم في قضية العمل القسري خلال الاستعمار الياباني

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عقد رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" أمس الثلاثاء اجتماعا للوزراء ذوي الصلة لمناقشة إجراءات المتابعة للحكم الذي أصدرته المحكمة العليا على إحدى الشركات اليابانية بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين خلال فترة الحكم الاستعماري الياباني.وفي بيان صادر عن رئيس الوزراء في ختام الاجتماع، قالت الحكومة الكورية إنها تحترم حكم المحكمة العليا وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن من خلال التعاون بين الوزارات المعنية والخبراء المدنيين.وتعهدت الحكومة بأن تبذل كل ما في وسعها للمساعدة على علاج ضحايا العمل القسري من الآلام التي يعانون منها، في أسرع وقت ممكن.لكن الحكومة لم تذكر تفاصيل الإجراءات التي سوف تتخذها، وما إذا كانت ستشمل مصادرة أصول الشركة اليابانية المحكوم عليها، والموجودة في كوريا الجنوبية، أو الاعتراف بما تنص عليه الاتفاقية التي تم توقيعها بين كوريا واليابان في هذا الشأن في عام 1965.الجدير بالذكر أن اليابان تدعي أنه قد تم دفع تعويضات لضحايا العمل القسري من خلال توقيع تلك الاتفاقية.وعبرت الحكومة الكورية في البيان عن أملها في تطوير العلاقات بين سيول وطوكيو بحيث تكون موجهة نحوالمستقبل.