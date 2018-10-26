17.6 تريليون وون حجم الأرباح التشغيلية لسام سونغ في الربع الثالث

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كشفت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات اليوم الأربعاء عن أن أرباحها التشغيلية في الربع الثالث من هذا العام قد بلغت 17.6 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 15.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 20.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأيضا بزيادة 18.2% مقارنة بالربع الثاني من هذا العام.بهذا استطاعت "سام سونغ" تسجيل رقم قياسي جديد في حجم الأرباح التشغيلية، حيث حطمت الرقم القياسي الذي سجلته في الربع الأول من هذا العام، وهو 15 تريليونا و640 مليار وون.وقالت الشركة إن حجم مبيعاتها بلغ 65 تريليونا و46 مليار وون خلال الربع الثالث من هذا العام، بزيادة 5.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و11.9% مقارنة بالربع الأسبق.وأضافت الشركة أن حجم مبيعاتها من أشباه الموصلات بلغ 24 تريليونا و770 مليار وون، وحجم الأرباح التشغيلية 13 تريليونا و650 مليار وون في الربع الثالث من هذا العام.أما حجم مبيعات أجهزة الاتصالات اللاسلكية، بما في ذلك الهواتف الذكية، فقد بلغ 24 تريليون و910 مليارات وون، وحجم الأرباح التشغيلية تريليونين و220 مليار وون.وبهذا بلغ إجمالي حجم مبيعات سام سونغ للإلكترونيات 250 تريليون وون، وإجمالي حجم أرباحها التشغيلية 65 تريليون وون خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.