رواية لكاتبة كورية تتحول إلى مسلسل تلفزيوني أمريكي

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من المتوقع أن يتم تحويل رواية "أرجوك اعتنِ بأمي" للكاتبة الكورية "شين كيونغ سوك" إلى مسلسل تفلزيوني أمريكي.وقال شركة "كي إيل" المشرفة على الكاتبة "شين" إنه قد تم توقيع صفقة مع شركة "بلو زار بيكتشرز" الأمريكية لبيع حق استخدام الرواية في إنتاج مسلسل تلفزيوني في الولايات المتحدة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنتاج مسلسل تلفزيوني أمريكي بناء على قصة كورية الأصل.الجدير بالذكر أن رواية "أرجوك اعتنِ بأمي" تم نشرها لأول مرة عام 2008، وتحكي قصة أم مصابة بمرض ألزهايمر، ومعاناة عائلتها بسبب ذلك.وقد تم بيع أكثر من 2.1 مليون نسخة منها حتى الآن، وتم نشرها في 36 دولة بلغات مختلفة.