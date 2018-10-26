رصد إغلاق بوابات المدفعية الكورية الشمالية المطلة على المياه الغربية

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تم رصد مؤشرات على إغلاق بوابات المدفعية الكورية الشمالية المتمركزة في السواحل المطلة على المنطقة العازلة من المياه الغربية، وذلك قبيل يومين فقط من دخول اتفاق الكوريتين على وقف الأعمال العدائية بينهما في المياه الغربية حيز التنفيذ.وقالت مصادر في السلطات الكورية والأمريكية أمس الثلاثاء إنه قد تم رصد هذه المؤشرات عبر الأصول العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة.وأوضحت المصادر أن هناك المئات من قطع المدفعية الشمالية منتشرة في السواحل المطلة على المياه الغربية، وأن العشرات منها تستهدف الجزر الكورية الجنوبية الواقعة في شمال البحر الغربي، وأن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية تراقبها عن كثب.وكانت كوريا الشمالية قد نشرت ما يتراوح بين 250 و300 من قطع المدفعية، منها مدفعيات يصل عيارها إلى 152 ملليمترا، و130 ملليمترا، و76.2 ملليمتر، بالإضافة إلى عدد من مدافع الهاوتزر.وقالت المصادر إنه تم رصد تحركات تشير إلى إجراء عملية إغلاق للمدفعيات الباقية المنتشرة في السواحل الغربية.وينص الاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين في شهر سبتمبر الماضي على أن تقوم كوريا الشمالية بإغلاق المدفعيات المطلة على المنطلة العازلة من المياه الغربية اعتبارا من الغد الخميس.