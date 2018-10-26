سيول وواشنطن تجريان مباحثاتهما الاستشارية الدفاعية السنوية

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من المقرر أن تُعقد في واشنطن مساء اليوم الأربعاء حسب توقيت كوريا، الدورة الخمسون من اجتماعات اللجنة الاستشارية الأمنية الكورية الأمريكية، بحضور وزيري الدفاع الكوري الجنوبي "تشونغ كيونغ دو" والأمريكي "جيمس ماتيس"، حيث يتم بحث القضايا الدفاعية المعلقة بين البلدين.ومن المتوقع أن يتوصل الجانبان في هذا الاجتماع إلى اتفاق بشأن تشكيل قيادة جديدة للقوات الكورية الأمريكية المشتركة برئاسة جنرال كوري، بعد نقل قيادة العمليات في زمن الحرب من القوات الأمريكية إلى القوات الكورية.الجدير بالذكر أن جنرالا أمريكيا يقود حاليا القوات الكورية الأمريكية المشتركة وينوب عنه جنرال كوري.ومن المتوقع أيضا أن يتفق الجانبان على تعليق المناورات الجوية الكورية الأمريكية المشتركة المعروفة باسم "فيجيلانت إيس" التي كان من المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر القادم، وإجراء مناورات بديلة بطريقة لا تستفز كوريا الشمالية ضمن الجهود الرامية إلى الحفاظ على حالة الدفاع المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.كما سيبحث الجانبان سبل تنفيذ الاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين يوم التاسع عشر من سبتمبر الماضي لتخفيف حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.وسيتم الإعلان عن نتائج المباحثات في مؤتمر صحفي سيعقده الوزيران الكوري والأمريكي غدا الخميس.