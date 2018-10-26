كوريا تحتل المركز الـ5 عالميا في بيئة الشركات

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احتلت كوريا المركز الخامس في مجال بيئة الشركات بناء على تقييم البنك الدولي.وقال تقرير صادر عن وزارة المالية والاستراتيجية الكورية إن تقييم البنك العالمي لبيئة الشركات لعام 2018 قد وضع كوريا الجنوبية في المركز الخامس من بين 190 دولة.تجدر الإشارة إلى أن كوريا ظلت تحتلت مركزا ضمن قائمة أكثر خمس دول متقدمة في تقييم بيئة الشركات لمدة خمس سنوات منذ عام 2014، واحتلت المركز الأول من بين الدول الأعضاء في مجموعة الـ20، كما احتلت المركز الثالث من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.أما المركز الأول عالميا فقد احتلته نيوزيلاندا، ثم جاءت سنغافوره والدانمارك وهونغ كونغ في المراكز التالية بالترتيب.واحتلت الولايات المتحدة المركز الثامن بينما احتلت بريطانيا المركز التاسع، واليابان المركز التاسع والثلاثين، والصين المركز السادس والأربعين.ومن بين 10 مجالات للتقييم، برزت المؤهلات الكورية المتخصصة في تفتيش ومراجعة التقنيات على مجال تصاريح الإنشاءات، حيث تقدمت كوريا كثيرا من المركز الثامن والعشرين في العام الماضي إلى المركز العاشر في هذا العام.كما احتلت كوريا المركز الثاني في مجال تسوية النزاعات القانونية، مما يمثل اعترافا بانخفاض تكاليف الإجراءات القانونية وكفاءتها.لكن التقييم أظهر أيضا أن كوريا متأخرة نسبيا في مجالات التمويل، حيث احتلت المركز الـ60، وإدارة الجمارك، في المركز الـ33، وتسجيل حقوق الممتلكات، في المركز الـ40.وصرحت وزارة المالية بأنها ستعمل على المحافظة على البيئة السليمة لإنشاء المشروعات من جهة، وتعزيز إصلاحات القيود المفروضة على الشركات من جهة أخرى.