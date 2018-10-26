حزب كوريا الحرة يقدم مذكرة لإقالة وزير التوحيد

Photo : KBS News

أصدر حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي مذكرة تطالب بإقالة وزير التوحيد "جو ميونغ كيون" أمس، بموافقة 110 نائبا برلمانيا تابعا للحزب.وأشار الحزب المعارض إلى أن الوزير "جو" يعمل على تنفيذ مشروع التعاون الاقتصادي بين الكوريتين الذي سيتكلف كمية ضخمة من الميزانية دون موافقة البرلمان، ووصف ذلك بأنه "انتهاك للنظام الدستوري".كما أشار إلى أن الوزير لم يسمح لصحفي من اللاجئين الكوريين الشماليين بتغطية الأخبار حول المباحثات بين الكوريتين، كما وافق على إنفاق 10 مليارات وون على مشروع إعادة ترميم مكتب الاتصالات المشتركة بين الكوريتين.ومن جانبه انتقد الحزب الديمقراطي الحاكم بشدة هذا القرار ووصفه بأنه "لا شيء سوى تصرف غير معقول".وقال "هونغ يونغ بيو" زعيم التكتل الحزبي للحزب الحاكم إن مسألة استبعاد الصحفي اللاجئ من كوريا الشمالية ومسألة تكلفة مشروع مكتب الاتصالات كان لا بد منهما، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت شرحا كافيا حولهما.ولم يصدر حزب الإصلاح المستقبلي المعارض أي موقف رسمي من هذا الموضوع، كما انتقد حزبا "الديمقراطية والسلام" و"العدالة" المعارضان موقف حزب كوريا الحرة، ووصفاه بأنه "استعراض ساذج".ومن جانبها قالت وزارة التوحيد إنه يتوجب على الجميع توحيد القوى من أجل تنفيذ المهام التي نواجهها، بما في ذلك نزع الأسلحة النووية وتحقيق السلام والازدهار.