سيول وواشنطن تشددان على وجود القوات الأمريكية بعد نقل القيادة في زمن الحرب

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أكدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على استمرار وجود القوات الأمريكية في كوريا بعد نقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب إلى الجانب الكوري الجنوبي.جاء ذلك في اتفاق توصل إليه وزير الدفاع الكوري "جونغ كيونغ دو" مع نظيره الأمريكي "جيمس ماتيس" خلال اجتماعات الدورة الخمسين من المباحثات الاستشارية الأمنية بين البلدين التي عقدت في وزارة الدفاع الأمريكية صباح اليوم بتوقيت كوريا، حيث كشف الجانبان عن "خطة للدفاع المشترك" ستمثل دليلا إرشاديا لتشغيل قيادة التحالف بعد نقل حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب إلى الجانب الكوري.وأوضحت وزارة الدفاع الكورية أن هذه الخطة ستقوم بدور في إزالة القلق من تدهور التحالف الكوري الأمريكي بعد نقل حق القيادة إلى الجانب الكوري.وأعاد وزير الدفاع الأمريكي التأكيد على أن القوات الأمريكية لدى كوريا ستحافظ على مستواها الحالي باستمرار. وحول ما جاء في بعض التقارير من أن هناك خلافات بين سيول وواشنطن بشأن الاتفاق العسكري الذي أبرمته الكوريتان مؤخرا، قال الوزير الأمريكي إنه يؤيد هذا الاتفاق.كما توصل الوزيران إلى قرار نهائي بتعليق المناورات الجوية العسكرية المشتركة بين البلدين "فيجيلنت إيس" التي كان من المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر، في محاولة للدعم العسكري للجهود الدبلوماسية الرامية إلى نزع الأسلحة النووية.وقررا أيضا اتخاذ قرار بشأن إجراء المناورات العسكرية المشتركة الكبرى التي من المقرر إجراؤها في المستقبل بناء على مراجعات سيقوم بها فريق عمل حتى يوم الخامس عشر من هذا الشهر.