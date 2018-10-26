22.7 % ارتفاعا في الصادرات الكورية في أكتوبر

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم بأن الصادرات الكورية بلغت 54 مليارا و970 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضي، لتزيد بنسبة 22.7 % بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.وأوضحت الوزارة أن قطاعي الآليات والمنتجات البتروكيمائية قد حققا أعلى حجم من الصادرات على الإطلاق، حيث سجلت كوريا ثاني أعلى حجم من الصادرات بعد شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة في عام 1956.تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الكورية الشهرية تجاوزت مستوى 50 مليار دولار للشهر السادس على التوالي منذ شهر مايو وحتى شهر أكتوبر من هذا العام.وبلغ حجم الصادرات المتراكم خلال العشرة شهور الأولى من هذا العام 505 مليارات و300 مليون دولار، بزيادة نسبتها 6.4% بالمقارنة مع العام الماضي، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق.أما الواردات فقد بلغت 48 مليارا و420 مليون دولار بزيادة نسبتها 22.7 % بالمقارنة مع العام الماضي.وبذلك حقق الميزان التجاري الكوري فائضا يبلغ 6 مليارات و550 مليون دولار، وهو فائض للشهر الحادي والثمانين على التوالي.