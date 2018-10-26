وقف كل الأعمال العدائية بين الكوريتين بدءا من اليوم

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دخل الاتفاق العسكري بين الكوريتين لوقف جميع الأعمال العدائية بينهما برا وبحرا وجوا، حيز التنفيذ بدءا من اليوم.تجدر الإشارة إلى أن الكوريتين توصلتا إلى هذا الاتفاق يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي.وطبقا لهذا الاتفاق ستتوقف القوات المسلحة الكورية الجنوبية عن تنفيذ المناورات بالمدفعية في نطاق خمسة كيلومترات بدءا بخط الفصل العسكري بين الكوريتين، حيث يضم هذا النطاق ثلاثة أماكن خاصة للتدريبات تديرها القوات البرية الكورية الجنوبية، ومن المتوقع أن يتم نقلها إلى الجبهة الخلفية.وعلى المستوى البحري، تم تغطية فوهات وأجسام المدافع الساحلية من طراز "جاجو - 9" التابعة للقوات البرمائية الجنوبية. وجويا، يتم تحديد منطقة لحظر الطيران على بعد 20 كيلومترا غربا و40 كيلومترا شرقا من خط الفصل العسكري.ومن جانبها، أكدت كوريا الشمالية عن التزامها التام بوقف الأعمال العدائية.وفي المقابل أعربت القوات الكورية الجنوبية عن تقديرها لالتزام كوريا الشمالية بالاتفاق، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنها لا تزال تحافظ على الجاهزية الدفاعية عند المستوى القائم تجاه أي تهديدات محتملة.