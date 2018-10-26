كيم جونغ أون يتفقد منطقة سياحية في مدينة وان سان

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أفادت تقارير وسائل الإعلام الكورية الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قام بزيارة تفقدية إلى موقع إنشاء منطقة "كالما" السياحية في مدينة "وان سان" بمقاطعة "كانغ وان".وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ حوالي شهرين.وبعد الزيارة، انتقد الزعيم الشمالي ما أسماه بـ"القوى العدائية التي تكرس جهودها لفرض العقوبات السيئة على بلاده من أجل التغلب عليها".كما أكد على أن الأوضاع في بلاده صعبة، ودعا إلى زيادة سرعة التقدم بالأسلوب الكوري الشمالي.تجدر الإشارة إلى أن هذه الأنشطة العلنية للزعيم الكوري الشمالي تأتي في الوقت الذي تجري فيه جهود مكثفة لاستئناف المفاوضات حول نزع الأسلحة النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ومن ثم يفسر المراقبون تصريحاته بأن كوريا الشمالية ستطلب من الولايات المتحدة بقوة رفع أو تخفيف العقوبات عنها.