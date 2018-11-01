وزير الدفاع الأمريكي يعرب عن دعمه للاتفاق العسكري بين الكوريتين

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أعرب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أمس الأربعاء عن تأييده للاتفاق العسكري بين الكوريتين، وذلك ردا على التقارير التي أفادت بأن واشنطن تعارض بعض تفاصيل الاتفاق الذي يهدف إلى الحد من التوتر الحدودي ومنع الاشتباكات العرضية بين الكوريتين.وخلال مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع التشاوري الأمني السنوي مع نظيره الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" الذي عُقِد في مقر وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، أكد ماتيس على تأييده للاتفاق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعرب فيها مسؤول أمريكي كبير عن تأييده للاتفاق الذي وقعه وزيرا دفاع الكوريتين بعد القمة الثالثة بين الكوريتين في بيونغ يانغ في سبتمبر الماضي.وفيما يتعلق بقرار سيول وواشنطن تعليق التدريبات الجوية المشتركة، قال ماتيس إن تهديدات الدولة الشيوعية قد انخفضت إلى حد كبير كما قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وإن كانت لا تزال لديها القدرة على ذلك.وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن بلاده سوف تواصل حماية كوريا الجنوبية من مختلف التهديدات من قبل كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن البلدين الحليفين يتشاوران عن كثب حول كل التفاصيل، بمستوى كبير من الثقة المتبادلة.