بومبيو يلتقي بنظيره الكوري الشمالي الأسبوع القادم

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيلتقي بنظيره الكوري الشمالي الأسبوع القادم لمواصلة المحادثات حول نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.وأضاف بومبيو في برنامج إذاعي أمس الأربعاء أن الجانبين سيبحثان مسألة السماح للمفتشين الدوليين بزيارة المواقع النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، لكنه لا يستطيع توضيح الكثير مما يحدث الآن، مشيرا إلى أنه عندما التقى بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قبل ثلاثة أسابيع، تعهد كيم بالسماح للمفتشين الأمريكيين بالنظر في الموقعين النوويين الكبيرين.وأعرب عن أمله في السماح بذلك قبل مضي فترة طويلة، وقال إن هذه إحدى النقاط التي سيناقشها مع نظيره الكوري الشمالي الأسبوع القادم.وكانت مصادر دبلوماسية قد صرحت بأن بومبيو قد يجتمع مع المسؤول الكوري الشمالي كيم يونغ تشول في نيويورك يوم الجمعة القادم، بعد الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي.