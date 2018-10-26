الرئيس الكوري يدعو إلى تحقيق مجتمع أكثر عدالة

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دعا الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى إقامة مجتمع أكثر عدالة.جاء ذلك في خطابه أمام البرلمان اليوم الخميس حول الميزانية الحكومية للعام القادم، والتي يبلغ حجمها 470.5 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 410 مليارات دولار.وقال مون إن انعدام المساواة يؤدي إلى مجتمع ظالم، مؤكدا على ضرورة أن ينشئ الكوريون مجتمعا لا يتعرض فيه أي إنسان للتمييز، حتى ولو كان شخصا واحدًا.وأشار الرئيس إلى أن الكوريين نجحوا إلى حد ما في خلق مجتمع ثري، لكن الطريق أمامهم ما زال طويلًا للوصول إلى مستوى العمل بشكل جماعي، وشدد على أن الوقت قد حان الآن لتقليل الفجوة في المساواة الاقتصادية، والانتقال إلى مجتمع أكثر عدالة واتحادًا، حيث إن هذا هو الطريق نحو النمو المستدام.كما تحدث الرئيس عن العلاقات بين الكوريتين وقال إن القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أصبحت قريبة جدا، كما أن الزعيم الكوري الشمالي سيزور روسيا قريبًا، وكذلك سيزور الرئيس الصيني شي جين بينغ كوريا الشمالية، وأنه من الممكن عقد قمة بين طوكيو وبيونغ يانغ، وأن زيارة كيم إلى سيول ستتم قريبًا.وقال مون إن كوريا تقف في مفترق طرق تاريخي نحو الازدهار المشترك لشبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، مشددًا على أنها فرصة كبيرة لا يجب تفويتها. وحث البرلمان على المشاركة في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ودعم مبادرة السلام التي تسعى حكومته جاهدة إلى تحقيقها مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.