الحكومة والحزب الحاكم يناقشان تنشيط السوق المالية

Photo : YONHAP News

ناقشت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الخميس سبل تنشيط السوق المالية، بما في ذلك تسهيل اللوائح المتعلقة بالمستثمرين في القطاع الخاص، وتسهيل جمع الأموال للشركات الناشئة.وقال زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "هونغ يونغ بيو" في بداية الاجتماع إن هناك حاجة إلى تعزيز نظام سوق المال بهدف توفير الأموال الكافية للشركات الواعدة وغير المدرجة في البورصة وشركات المخاطرة.ودعا هونغ إلى تخفيف عتبة إنشاء الصناديق المالية الخاصة لتيسير عمليات جمع الأموال أمام الشركات الناشئة.ومن جانبه شدد المسؤول عن صناع السياسات في الحزب الحاكم "كيم تيه نيون" على ضرورة جذب الأموال التي يتم استثمارها بكثافة في قطاع العقارات إلى السوق المالية، مشيرا إلى أن إزالة القيود المتعلقة بصناديق رؤوس الأموال الخاصة هي إحدى إجراءات تنشيط السوق المالية.