تسليم قرار أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى الأمم المتحدة

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تم تقديم قرار يدين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى الأمم المتحدة، للعام الرابع عشر على التوالي.ووفقًا لمصادر في الأمم المتحدة، تم تقديم القرار أمس الأربعاء إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تتناول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية.وكما حدث في السنوات السابقة، تقدم الاتحاد الأوروبي واليابان بمشروع القرار الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة والممنهجة في الدولة الشيوعية.وتخطط اللجنة الثالثة لاعتماد القرار في منتصف نوفمبر، بحيث يتم التصويت عليه في ديسمبر.ويذكر أن الأمم المتحدة ظلت تصدر قرارات مماثلة سنويا منذ عام 2005.