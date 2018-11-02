انقسام الرأي العام بشأن حكم المحكمة العليا حول رفض الخدمة العسكرية

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أدى قرار المحكمة العليا، الذي أيد حق الممتنعين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بدافع الضمير إلى ردود أفعال مختلفة.وقد رحب تشيه يونغ إيه، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالقرار، في بيان صدر أمس الخميس.كما أيدت القرار العديد من المنظمات التقدمية غير الحكومية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية في كوريا، ومركز حقوق الإنسان العسكري في كوريا، وجمعية التضامن الشعبي من أجل الديمقراطية التشاركية.ومع ذلك، فقد عبرت ردود أفعال الجماعات المحافظة عن القلق.وقالت إحدى المجموعات المحافظة إن قرار المحكمة يجب أن يُحترَم لكنه قرار مؤسف، لكنه سيؤدي إلى غرس شعور بالتفرقة بين صفوف جنود الاحتياط.ويرى بعض المحافظين أن القرار قد يتم استغلاله من قبل الشباب الذين يسعون إلى تجنب الخدمة العسكرية الإلزامية.