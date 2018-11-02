الرئاسة تقول إن الاتفاق العسكري يقلل من خطر الصدامات الحدودية

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وصفت الرئاسة في كوريا الجنوبية تنفيذ الاتفاق العسكري بين الكوريتين بأنه "علامة فارقة ومهمة" في بناء الثقة بين الجانبين.وقال مستشار الأمن القومي الرئاسي تشونغ إيوي يونغ في تصريحات للصحفيين أمس الخميس، بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي، إن إغلاق الشمال لأسلحته المدفعية قرب الحدود البحرية الغربية خفض بدرجة كبيرة من فرصة وقوع الاشتباكات العرضية.وقد بدأ سريان الاتفاق بين الكوريتين، الذي يدعو إلى وقف جميع الأنشطة العدائية؛ في وقت سابق من اليوم.وقد تم اعتماد الاتفاق في 19 سبتمبر، كطريقة لتنفيذ إعلان قمة بان مون جيوم لشهر أبريل.