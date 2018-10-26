تقرير رسمي يؤكد شيوع الانتهاكات الجنسية من قبل المسؤولين في كوريا الشمالية

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قالت منظمة "هيومن رايتس واتش" الدولية لحقوق الإنسان إن الانتهاكات الجنسية التي يمارسها المسؤولون في كوريا الشمالية باستخدام نفوذههم، شائعة.وأضافت المنظمة في مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس بمناسبة الكشف عن تقرير لها حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية أن محققين تابعين لها أجروا مقابلات مع 62 شخصا فروا من كوريا الشمالية، حيث وصف هؤلاء الانتهاكت الجنسية والعنف الجنسي بأنهما شائعان في بلادهم لدرجة أنهما أصبحا مقبولين في إطار الحياة العادية.وقال 29 منهم إنهم قد تعرضوا لانتهاكات جنسية وعنف جنسي بشكل روتيني من قبل المسؤولين الحكوميين وحراس السجون والمحققين ورجال الشرطة ووكلاء النيابة.ودعت المنظمة الحكومة الكورية الجنوبية إلى مناقشة هذه القضية في المباحثات بين الكوريتين، وقالت إنها لا تهدف من وراء إثارة هذه القضية إلى تهديد النظام الحاكم في كوريا الشمالية بل تستهدف حلها.ومن ناحية أخرى، نقل تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أمس تكذيبا لمكتب التمثيل الدبلوماسي الكوري الشمالي في جنيف لصحة ما ورد في تقرير منظمة "هيومن رايتس واتش"، ووصفه بأنه "تقرير متهالك ومزيف".