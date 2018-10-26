تراجع نسبة تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين للأسبوع الثالث على التوالى

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تراجعت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" للأسبوع الثالث على التوالى.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال اليومين الماضيين على 1004 من المواطنين البالغين، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 55%، بانخفاض 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما نسبة تأييد المعارضة فقد بلغت 35% ، بزيادة 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.ويرجع السبب في هذا التراجع إلى عدم قدرة الحكومة على حل مشكلة الركود الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب وتوفير وظائف جديدة، وسياساتها الموالية لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى سياساتها العقارية.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 42%، بانخفاض 1% عن الأسبوع الأسبق، وتلاه كل من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بـ14%، وحزب العدل بـ11%، وحزب الإصلاح المستقبلي بـ6%، وحزب السلام الديمقراطي بـ1%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.