مستقبل صناعة بناء السفن الكورية لا يزال متشائما إلى حد ما

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توقع تقرير متخصص أن تحتل صناعة بناء السفن الكورية المركز الأول من حيث حجم الصفقات لبناء السفن بعد 7 أعوام من نزولها من على رأس القائمة.وأشار التقرير إلى نجاح ثلاث شركات كورية في الحصول على صفقات لبناء 39 ناقلة للغاز الطبيعي المسال من بين إجمالي حجم الطلبات العالمية البالغ 44 ناقلة.وبهذا أصبحت حصة الشركات الكورية من إجمالي حجم الصفقات العالمية لبناء السفن 45%، وبالتالي ستتمكن كوريا الجنوبية من احتلال المركز الأول مرة أخرى بعد أن حلت محلها الصين منذ عام 2011.ورغم زيادة حجم الصفقات التي حصلت عليها الشركات الكورية، ظلت صناعة بناء السفن في كوريا الجنوبية تعانى من صعوبات كبيرة بسبب الركود الحاد الذي تعرضت له الشركات خلال العامين الماضيين، إلى جانب أن الشركات الكورية ستحصل على أثمان تلك السفن التي ستبيعها بعد أن تقوم بتسليمها.وطبقا للتقرير، شهد حجم صادرات السفن الكورية تراجعا في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 55% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وللشهر الثامن على التوالي، في الوقت الذي زاد فيه حجم صادرات المنتجات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك السيارات.ومن المنتظر أن تكشف الحكومة الكورية عن خطة لإحياء صناعة بناء السفن في منتصف شهر نوفمبر الجاري.