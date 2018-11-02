البنك المركزي الكوري يؤكد أن البورصة المحلية تتمتع بالاستقرار

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أكد محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" أن ظاهرة الانخفاض في مؤشر سوق البورصة الكورية تختلف عما حدث خلال الأزمات المالية العالمية السابقة.وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء "لي" مع رؤساء البنوك الكورية اليوم الجمعة، حيث تبادل معهم الآراء حول التطورات الأخيرة التي حدثت في سوق البورصة.وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن سعر الفائدة السوقي مازال يتمتع بالاستقرار، وأن التقلبات في أسعار العملات الأجنبة ظلت محدودة رغم تعرض مؤشر البورصة لانخفاض كبير في الآونة الأخيرة.وقال أيضا إن كوريا تتمتع بفائض في ميزان المدفوعات الدولي، وأن ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد الكوري مازالت قوية.لكنه أشار إلى أن زيادة حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي قد تؤثر سلبا على السوق المالية الكورية.